जागरण संवाददाता, भांवरकोल (गाजीपुर)। तारीख 29 नवंबर 2005 स्थान कोटवा नारायणपुर-लट्ठूडीह मार्ग पर बसनिया चट्टी के पास। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा था। पहले से घात लगाए हमलावरों ने मुहम्मदाबाद के तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी।

हमले में विधायक और उनके सरकारी गनर समेत सात लोगों की मौत हो गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड को 21 वर्ष पूरे हो रहे हैं। रविवार को उनकी पुण्यतिथि पर एक बार फिर उस घटना की यादें ताजा होंगी। घटना के दिन कृष्णानंद राय सियाड़ी गांव में आयोजित खेल प्रतियोगिता में शामिल होने के बाद कनुवान गांव जनसंपर्क के लिए जा रहे थे। बसनिया चट्टी से कुछ दूरी पर कनुवान की ओर बढ़ते ही टूटी पुलिया के पास पहले से घात लगाए हमलावरों ने उनके वाहन को निशाना बनाया।

करीब पांच सौ राउंड गोलियां चलाई गईं। हत्याकांड की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पोस्टमार्टम के दौरान विधायक के शरीर से 65 गोलियां निकाली गई थीं। सात लोगों की गई थी जान हमले में विधायक कृष्णानंद राय के अलावा सरकारी गनर बलिया निवासी निर्भय नारायण उपाध्याय, पूर्व ब्लाक प्रमुख श्यामा शंकर राय, तत्कालीन भाजपा मंडल अध्यक्ष रमेश नारायण राय, अखिलेश राय, शेषनाथ पटेल और मुन्ना यादव की भी जान चली गई थी। घटना के बाद जिले में भारी आक्रोश फैल गया था। हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था, हालांकि सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया था।