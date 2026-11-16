राजस्थान के राजघराने में शादी, पर अपनी जड़ें नहीं भूलीं गाजीपुर की अर्चना; 10 सालों से गांव आकर कर रहीं छठ व्रत

जागरण सवाददाता, गाजीपुर। राजस्थान के राजघराने में विवाह होने के बावजूद ब्रह्मपुर गांव की अर्चना सिंह ने अपनी मिट्टी और परंपराओं से जुड़ाव बनाए रखा है।

वह पिछले 10 वर्षों से छठ महापर्व पर प्रतिवर्ष अपने गांव आती हैं और पूरी श्रद्धा के साथ छठी मइया की उपासना करती हैं। विवाह के बाद बदले परिवेश और रहन-सहन के बीच भी उन्होंने अपने पारिवारिक संस्कारों और लोकपरंपरा को नहीं छोड़ा।