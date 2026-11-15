गाजीपुर में जिला अस्पताल के लैब का सर्वर ठप, 500 से अधिक जांच रिपोर्ट अटकीं

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। राजकीय मेडिकल कालेज की नई बिल्डिंग स्थित पैथोलाजी लैब का सर्वर शुक्रवार को अचानक ठप हो गया। सर्वर ठप होने से 500 से अधिक जांच रिपोर्ट अटक गई हैं। एक दिन पहले जांच कराने वाले मरीजों को रिपोर्ट के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इससे मरीजों और उनके तीमारदारों की परेशानी बढ़ गई है।

सर्वर में तकनीकी खराबी आने के बाद लैब का काम प्रभावित हुआ है। हालांकि, मेडिकल कालेज प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरी नई बिल्डिंग का सर्वर नहीं, बल्कि केवल लैब का सर्वर खराब हुआ है। फिलहाल बैकअप के जरिए कामकाज चलाया जा रहा है। लंबित रिपोर्टों को जल्द उपलब्ध कराने के लिए मैनुअल व्यवस्था लागू की गई है। संबंधित कर्मचारियों को हाथ से रिपोर्ट तैयार कर मरीजों को देने के निर्देश दिए गए हैं।