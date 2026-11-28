जागरण संवाददाता, मरदह (गाजीपुर)। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर नोनहरा थाना क्षेत्र के सुसुंडी गांव के पास बुधवार की रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जितेंद्र यादव उर्फ मुलायम (25) मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के फकराबाद गांव से शादी का निमंत्रण कर अपने घर मिर्जापुर (जंगीपुर) लौट रहे थे। हादसे के बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

जितेंद्र मिर्जापुर-क्यामपुर टोल प्लाजा पर कर्मचारी थे। बुधवार शाम ड्यूटी के बाद वह रिश्तेदारी में शादी का निमंत्रण करने फकराबाद गए थे। वहां से लौटते समय हादसे का शिकार हो गए। ग्रामीणों के अनुसार, पिता रमेश यादव ने उन्हें रिश्तेदारी में भोजन कर रुकने की सलाह दी थी, लेकिन वह गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकल पड़े।