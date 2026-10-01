गाजीपुर में सहपाठी के दबाव व धमकी से आहत किशोरी ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा-‘मां, अनस को जेल जरूर भिजवाना’

जागरण संवाददाता, मुहम्मदाबाद (गाजीपुर)। डा. एमए अंसारी इंटर कालेज में साथ पढ़ने वाले मुस्लिम सहपाठी के बार-बार मिलने का दबाव बनाने और धमकी देने से आहत कक्षा 11 की किशोरी ने फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस को मौके से मिले सुसाइड नोट में किशोरी ने सहपाठी अनस कुरैशी को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

किशोरी के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपित अनस और उसके भाई एहसान अहमद उर्फ अंजू कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार बड़े भाई अंजू के खिलाफ पहले से 12 मुकदमे दर्ज हैं।



नगर के जमालपुर मोहल्ला निवासी छोटेलाल गुप्ता के परिवार में मंगलवार रात सभी लोग खाना खाने के बाद सो गए। बुधवार सुबह बेटी शालिनी के कमरे का दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा अंदर से बंद था। स्वजन ने मोहल्ले के लोगों की मदद से दरवाजा खोला तो शालिनी फंदे के सहारे लटकी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच की।



पुलिस को मिले सुसाइड नोट में किशोरी ने नई बस्ती मंगल बाजार निवासी 18 वर्षीय अनस कुरैशी पुत्र बिस्मिल्लाह कुरैशी पर बार-बार मिलने का दबाव बनाने और धमकाने का आरोप लगाया है। स्वजन के अनुसार किशोरी ने जब इसकी जानकारी मां को दी तो परिवार ने स्कूल पहुंचकर शिकायत की थी।