वास्तविक आंकड़े आने पर वंचित वर्गों के अधिकार की लड़ाई को और मजबूती मिलेगी : ओम प्रकाश राजभर

जागरण संवाददाता, कासिमाबाद (गाजीपुर)। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि वंचित और पिछड़े वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में अधिकार, अवसर और हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आरक्षण और जातिगत जनगणना को सामाजिक हिस्सेदारी से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि वास्तविक आंकड़े सामने आने पर वंचित वर्गों के अधिकार की लड़ाई को और मजबूती मिलेगी।

बुधवार को शिवम मैरेज हाल में आयोजित अनुसूचित जनजाति आदिवासी संगोष्ठी में राजभर ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उन्होंने गाजीपुर जिले के सभी तहसीलदारों को एक स्थान पर बुलाकर शासनादेश के अनुसार पात्र लोगों के प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। पात्र लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने में अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।