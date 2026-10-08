गाजीपुर में रेलवे ने तेज किया पटरियों का रखरखाव, दिलदारनगर-दरौली के बीच बदली जा रही जर्जर पटरी

जागरण संवाददाता, जमानियां (गाजीपुर)। हावड़ा-दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर ट्रेनों का सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रेल प्रशासन ने पटरियों का रखरखाव तेज कर दिया है। दिलदारनगर और दरौली स्टेशन के बीच अप मेन लाइन पर बुधवार को रेल पथ विभाग ने दो घंटे का ब्लॉक लेकर जर्जर पटरी बदलने का काम शुरू किया। ब्लॉक के दौरान ट्रेनों को अप लूप लाइन से गुजारा गया। यह काम लगातार तीन दिन तक चलेगा।