डॉ. ईरज राजा होंगे बलिया के नए पुलिस अधीक्षक, 2017 बैच के हैं IPS अधिकारी

जागरण संवाददाता, बलिया। जिले की कानून-व्यवस्था की कमान अब 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉ. ईरज राजा संभालेंगे। शासन की ओर से किए गए आईपीएस अधिकारियों के तबादले में उन्हें बलिया का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

वह वर्तमान में गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। उनके स्थानांतरण के बाद अब बलिया में उनके कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इनकी शैक्षिक योग्यता एमबीबीएस और एमडीपीएम है। उनके बलिया आने के बाद जिले की पुलिसिंग को लेकर उनकी प्राथमिकताओं पर लोगों और पुलिस महकमे की नजर रहेगी। वहीं यहां के एसपी रहे ओमवीर सिंह को बस्ती जनपद का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

शिकायतों का त्वरित समाधान होगी नए एसपी की प्राथमिकता डॉ. ईरज राजा को पुलिसिंग के साथ प्रशासनिक अनुभव भी है। गाजीपुर से पहले वह जालौन के पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। गाजीपुर में तैनाती के दौरान उन्होंने थाना स्तर की पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण और पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली की निगरानी पर जोर दिया।

बलिया में नए एसपी के सामने कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के साथ अपराध नियंत्रण की चुनौती होगी। जिले में लंबित विवेचनाओं का निस्तारण, साइबर अपराध पर अंकुश, यातायात व्यवस्था में सुधार और आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान पर भी नए एसपी की प्राथमिकता रहेगी।