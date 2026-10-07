पिनगवां लूट और मारपीट मामले में दोषी को पांच साल की सजा 30 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, पिनगवां। पिनगवां थाना क्षेत्र के अंतर्गत लूट और मारपीट के मामले में करीब सात वर्ष तक चली सुनवाई के बाद जिला सत्र न्यायाधीश नूंह डाक्टर सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है।

अदालत ने मामले में नामजद आरोपित सदर उर्फ सदरुद्दीन निवासी रीठट, थाना पिनगवां को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर करीब 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

शिकायतकर्ता ने दी पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रवक्ता से मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला वर्ष 2019 का है। गांव रीठट निवासी जाकिर ने इस संबंध में पिनगवां थाना पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता जाकिर के अनुसार 27 मई 2019 को दोपहर करीब तीन बजे वह अपनी बाइक पर सवार होकर जा रहा था। जब वह रास्ते में था, तभी गांव के ही रहने वाले सदर उर्फ सदरुद्दीन और उसके साथी शकील उर्फ बिहारी व अन्य ने पुरानी रंजिश के चलते उसे बीच रास्ते में रोक लिया।