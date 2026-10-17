गाजीपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, साढ़े 4 लाख का अवैध पटाखों का जखीरा पकड़ा; तीन आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। त्योहारों के दृष्टिगत अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार की रात सोनार टोली में छापेमारी कर एक गोदाम से 4.78 क्विंटल पटाखा बरामद किया है। पटाखे की कीमत लगभग साढ़े चार लाख रुपये आंकी गई है।

उप निरीक्षक राजकुमार यादव की तहरीर पर पुलिस ने शुक्रवार की रात औरंगजेब खां,इस्तियाक व मो अर्स निवासी सुभान टोली के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। थाना निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि सोनार टोली स्थित एक गोदाम में अवैध पटाखों का बड़ा स्टाक रखा गया है। गोदाम पर जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि औरंगजेब खां ने किराए पर लेकर पटाखा का भंडारण कर रखा है। गोदाम खुलवाने पर अंदर बोरी और कार्टन में रखे विभिन्न प्रकार के पटाखे (जैसे ग्राउंड चक्कर, साउंड क्रैकर्स, फ्लॉवर पॉट्स, स्पार्कल्स, मैजिक शॉट आदि) बरामद हुए।