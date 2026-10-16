सारनाथ में राजू खान दालमंडी से बारूद लाकर तैयार करता था पटाखा, अवैध पटाखा बनाने में जा चुका है जेल

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सारनाथ के पैगंबरपुर इलाके की संकरी गली में राजू खान दालमंडी से बारूद लाकर अपने आधे विस्वा में बने मकान में पटाखा बनाने का काम करता था। गुरुवार की शाम पांच बजे के करीब हादसा होने के बाद पुल‍िस प्रशासन की नींद धमाके से टूटी, जबक‍ि पूर्व में पटाखा बनाने में जेल जाने के बाद पुल‍िस कोई न‍िगरानी नहीं कर रही थी।

क्षेत्रीय लोगों के अनुसार राजू खान मकान में बड़े पैमाने पर पटाखा बनाने का काम करता था। दीपावली नजदीक होने की वजह से दालमंडी से बारूद लाकर मकान में ही तेज आवाज वाले पटाखा बनाकर अपनी मां मुन्नी ब्रांड के नाम से पटाखा तैयार किया था।