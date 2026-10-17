अमरोहा पटाखा फैक्ट्री में बड़ा खेल! अपनी ही फर्म को माल बेचकर 50 लाख की टैक्स चोरी, 22 लाख जमा

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। त्योहारों पर आतिशबाजी की बढ़ती मांग के बीच पटाखों के कारोबार में टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। राज्य कर विभाग की प्रवर्तन इकाई ने अमरोहा के धनौरा स्थित आतिशबाजी बनाने और बेचने वाली पंजीकृत फर्म की जांच में बिक्री का वास्तविक ब्योरा छिपाने, कम मूल्य के बिल जारी करने और स्टाक में अंतर जैसी अनियमितताएं पकड़ी हैं।

शुरुआती जांच में करीब 50 लाख रुपये की टैक्स चोरी सामने आइ है। फर्म ने कार्रवाई के बाद 22 लाख रुपये सरकारी खजाने में जमा कराए हैं। वहीं, शुक्रवार को कुंदरकी की पटाखा फैक्ट्री में भी जांच शुरू की गई है। जोर देर रात तक जारी रही।

दरअसल, राज्यकर विभाग की प्रवर्तन इकाई की टीम में उपायुक्त राज्य कर उत्तम कुमार तिवारी, अखिलेश कुमार, सहायक आयुक्त संजय सरोज, अकबर हुसैन और राज्यकर अधिकारी धीरज कुमार ने 15 अक्टूबर को धनौरा स्थित फर्म की जांच की। जांच में सामने आया कि धनौरा की फर्म आतिशबाजी का निर्माण करने के साथ उसकी ट्रेडिंग भी करती है। विभागीय रेकी में जानकारी मिली थी कि फर्म लेखा पुस्तकों में दर्ज किए बिना भी बिक्री कर रही है। जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि फर्म के एक साझेदार की हापुड़ में आतिशबाजी कारोबार के लिए दूसरी फर्म पंजीकृत है। आरोप है कि धनौरा की फर्म अपनी अधिकांश बिक्री इसी दूसरी फर्म को दिखा रही थी। इस तरह दोनों फर्मों के बीच होने वाले कारोबार की जांच के साथ वास्तविक बिक्री और घोषित कारोबार के अंतर को भी खंगाला गया। भौतिक सत्यापन के दौरान मौके पर मिला स्टाक लेखा पुस्तकों में घोषित स्टाक से कम मिला।