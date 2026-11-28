जागरण संवाददाता, नंदगंज (गाजीपुर)। पुलिस ने मां-बेटी की गला रेतकर निर्मम हत्या के मामले में 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश परवेज उर्फ सोनू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित के दोनों पैरों में गोली लगी है। उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

23 नवंबर की रात ग्राम धरवां में जैबुन निशा व उसकी बेटी एनम की धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस मामले में थाना नंदगंज में मुकदमा दर्ज था। आरोपित सोनू उर्फ परवेज पुत्र स्व. महमूद निवासी ग्राम श्रीगंज, थाना नंदगंज पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

शनिवार की भोर में पुलिस टीम ने नंदगंज पश्चिमी रेलवे क्रासिंग के बगल से ग्राम देवोपुर जाने वाले कच्चे रास्ते पर घेराबंदी की। खुद को घिरा देख आरोपित ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा।