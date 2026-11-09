गाजीपुर में सिपाहियों ने वनवासी बस्ती में मनाई दीपावली, बच्चों को बांटी मिठाई, मोमबत्ती व खिलौने

जागरण संवाददाता, रेवतीपुर (गाजीपुर)। सुहवल थानाध्यक्ष कमलेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने देर शाम सुहवल गांव की वनवासी बस्ती पहुंचकर जरूरतमंद परिवारों के बीच दीपावली की खुशियां बांटीं। पुलिसकर्मियों ने बच्चों और परिवारों को मिठाई, मोमबत्ती, लइया, खिलौने और तिलवा सहित त्योहार की सामग्री वितरित की।

उपहार पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। थानाध्यक्ष ने कहा कि दीपावली का वास्तविक संदेश तभी सार्थक है, जब समाज का हर व्यक्ति त्योहार की खुशियों में शामिल हो। पुलिस की कोशिश है कि कोई भी परिवार खुद को उपेक्षित महसूस न करे।