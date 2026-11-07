दीवाली पर घर पहुंचने की जद्दोजहद, NH-9 पर बसों की छत पर बैठे दिखे यात्री; सड़कों पर लगा भीषण जाम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार अपनों के साथ मनाने की चाह में शनिवार की शाम गाजीपुर के पास एनएच-नौ पर बस की छत पर बैठकर लोग सफर करते नजर आए।

दिल्ली-एनसीआर के कई कंपनियों में आज सैलरी आई है, जिसके बाद भारी संख्या में लोग अपने गांवों की ओर निकले। जिसकी वजह से सड़कों पर भीषण जाम लगा है।

सुनक्षा मानकों को नहीं मान रहे लोग

देशभर में कल दीवाली का त्योहार मनाया जाएगा, इससे पहले लोग अपने-अपने गांव और घर पहुंचने की कोशिश में हैं। इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बस चालकों द्वारा लोगों को बस की छतों पर बैठाया जा रहा है, जो की किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा है।