दिल्ली चावड़ी बाजार हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर तीन हुई, दो घायलों का इलाज जारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में तीन मंजिला इमातर ढहने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या तीन हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, मलबे से एक और शव मिला है। मरने वाले की पहचान पंकज शर्मा (40 वर्ष) निवासी गांव हनुमान नगर, जिला खगड़िया, बिहार के रूप में हुई है।

बताया गया कि मलबे से तीन शव और दो घायलों को बाहर निकाला गया है। दोनों घायल लोगों का इलाज चल रहा है। हालांकि, उनकी हालत स्थिर है। मौके पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक तीन लोगों की मौत अधिकारियों ने बताया कि पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में तीन मंजिला इमारत गिरने की घटना में शनिवार को मरने वालों की संख्या तीन हो गई, बचाव अभियान के दौरान मलबे से एक और मजदूर का शव मिला है।