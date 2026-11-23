जागरण संवाददाता, गाजीपुर। उच्च शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को अब स्कूटी से कॉलेज आने-जाने की सुविधा मिलने जा रही है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से संबद्ध महाविद्यालयों की शीर्ष पांच प्रतिशत मेधावी छात्राओं को दिसंबर में स्कूटी की सौगात मिलेगी।

इसके लिए जिले की 1142 छात्राओं के दस्तावेजों का रविवार को विकास भवन सभागार में सत्यापन कराया गया। चयन प्रक्रिया में शैक्षिक प्रदर्शन के साथ निर्धारित पात्रता और अभिलेखों का मिलान किया जा रहा है। आधार से अंकपत्र तक पांच दस्तावेजों की जांच सत्यापन के दौरान आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, मूल निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र और अंकपत्र की मूल प्रति व छायाप्रति की जांच की गई। योजना के लिए छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक होनी चाहिए। आवेदन के समय पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों और सत्यापन के समय प्रस्तुत प्रमाणपत्रों का विवरण समान होना जरूरी है।