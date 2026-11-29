गाजीपुर-दिलदारनगर सहित तीन मेमू ट्रेनों के समय में बदलाव, 1 दिसंबर से प्रभावी होगी नई सारिणी
रेलवे प्रशासन ने परिचालनिक सुगमता के लिए तीन मेमू ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। यह संशोधित समय सारिणी 1 दिसंबर से प्रभावी होगी, जिससे यात्रियों को नई टाइमिंग के अनुसार यात्रा करनी होगी।
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रेलवे ने तीन मेमू ट्रेनों के समय में किया बदलाव।
गाजीपुर-दिलदारनगर मेमू 3 दिसंबर से 11:45 बजे रवाना होगी।
जौनपुर-गाजीपुर मेमू 1 दिसंबर से 11:50 बजे पहुंचेगी।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। रेलवे प्रशासन ने परिचालनिक सुगमता के लिए तीन मेमू ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। संशोधित समय सारिणी के अनुसार, जौनपुर-गाजीपुर मेमू (65102) एक दिसंबर से गाजीपुर स्टेशन पर सुबह 11:45 के बजाय 11:50 बजे पहुंचेगी।
वहीं, गाजीपुर-दिलदारनगर मेमू (65103) तीन दिसंबर से दोपहर 12 बजे के बजाय 11:45 बजे रवाना होगी। इसके अलावा प्रयागराज रामबाग-बनारस मेमू (65114) 30 नवंबर से प्रयागराज रामबाग से सुबह 9:35 बजे चलकर दोपहर 12:45 बजे बनारस पहुंचेगी। इस ट्रेन का ज्ञानपुर रोड आगमन 10:52 बजे और माधोसिंह आगमन 11:28 बजे निर्धारित किया गया है।