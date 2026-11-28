जागरण संवाददाता, जखनियां (गाजीपुर)। आबादी की जमीन की घरौनी में नाम दर्ज कराने के लिए पांच हजार रुपये की रिश्वत लेना लेखपाल को भारी पड़ गया। शनिवार को एंटी करप्शन वाराणसी मंडल की टीम ने तहसील परिसर के मुख्य गेट के सामने रिश्वत लेते लेखपाल मनोज कुमार पांडेय को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के बाद तहसील परिसर में खलबली मच गई।

एंटी करप्शन टीम के प्रभारी नीरज कुमार सिंह के अनुसार, बघांव गांव के देईपुर निवासी विनय यादव ने 23 नवंबर को कार्यालय में लिखित शिकायत दी थी। आरोप था कि उनकी मां सुदेसरी देवी के नाम आबादी की जमीन की घरौनी में दर्ज कराने के लिए रिपोर्ट लगाने के एवज में क्षेत्रीय लेखपाल मनोज कुमार पांडेय पांच हजार रुपये मांग रहे हैं। शिकायत मिलने पर टीम ने आरोपों की जांच की और कार्रवाई की योजना बनाई।