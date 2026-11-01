गाजीपुर में ज्वैलर्स से सोने की चेन लूटकर भागे दो बदमाश, 3 घंटे में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार; पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। गाजीपुर-वाराणसी मुख्य मार्ग पर बंशी बाजार स्थित संगीनी ज्वैलर्स में शनिवार शाम बदमाशों ने दुस्साहसिक लूट की वारदात को अंजाम दिया। कार से पहुंचे बदमाश दुकान में घुसे और कर्मचारियों को तमंचे के बल पर आतंकित कर सोने की छह चेन लूट लीं। विरोध करने पर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने घेराबंदी कर तीन घंटे के भीतर मीरनपुर शक्का मोड़ के पास मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पैर में गोली लगी है।

संजय सेठ की संगीनी ज्वैलर्स में शाम करीब साढ़े छह बजे बदमाश पहुंचे थे। उन्होंने कर्मचारियों से सोने की चेन दिखाने को कहा। चेन काउंटर पर आते ही एक बदमाश ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैला दी, जबकि दूसरे ने छह चेन लूट लीं। घटना के समय दुकान में चार कर्मचारी मौजूद थे। सुरक्षा में तैनात गनमैन छुट्टी पर था।