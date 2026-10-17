नल से कब आएगा जल? गाजीपुर में 3 साल से नल से जल का इंतजार, करोड़ों खर्च के बावजूद जल जीवन मिशन लटका

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए शुरू की गई जल जीवन मिशन की योजना सादात ब्लाक में जिम्मेदारों की कार्यशैली की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। डोरा और डढ़वल ग्राम पंचायतों में दो-दो करोड़ रुपये से अधिक की लागत से शुरू हुई पेयजल परियोजनाएं 3 साल बाद भी ग्रामीणों की प्यास बुझाने में नाकाम हैं।

डोरा में टंकी और पंप हाउस तैयार होने के बावजूद सैकड़ों घर कनेक्शन से वंचित हैं, वहीं डढ़वल में टंकी का निर्माण ही अधूरा है। यहां अभी पाइपलाइन बिछाने का काम भी पूरा नहीं हो सका है। ऐसे में करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद ग्रामीणों को घर पर नल से पानी मिलने का इंतजार है।

जल जीवन मिशन के तहत दोनों ग्राम पंचायतों में पानी की टंकी बनाकर पाइपलाइन के जरिये घर-घर जलापूर्ति की योजना बनाई गई थी। निर्माण कार्य करीब 3 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन अब तक इसका अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आया है। डोरा ग्राम पंचायत में 5 पुरवों के करीब 800 घरों तक पानी पहुंचाने की योजना है।