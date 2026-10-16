जल जीवन मिशन: अमरोहा की महिलाएं बनीं शुद्ध पेयजल की प्रहरी, गांव-गांव कर रहीं पानी की जांच

जागरण संवाददाता, अमरोहा। गांवों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत जिले में प्रशिक्षित 4519 महिलाएं फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से पेयजल की गुणवत्ता की जांच कर रही हैं। सुजलाम शक्ति समूहों से जुड़ी ये महिलाएं गांवों में पानी की शुद्धता के अलावा लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक भी कर रही हैं।

जल जीवन मिशन 1.0 में प्रत्येक राजस्व गांव से पांच महिलाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया था। अब यही प्रशिक्षित महिलाएं जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुजलाम शक्ति समूह के रूप में गांवों में पेयजल गुणवत्ता की निगरानी कर रही हैं। जिले में कुल 953 राजस्व गांवों की 4519 महिलाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण का प्रशिक्षण दिया गया है।