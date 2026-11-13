गाजीपुर में कम लागत में अधिक मुनाफे का जरिया बनेगी मक्का व मोटे अनाज की खेती, 30 किसानों को मिली मसूर की मिनी किट

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। मक्का और मिलेट्स की खेती किसानों के लिए आमदनी बढ़ाने का बेहतर विकल्प बन सकती है। मक्का की पशु आहार, औद्योगिक कच्चे माल और इथेनॉल उत्पादन में बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों को इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इसी क्रम में गुरुवार को उद्यान विभाग परिसर में त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम और मिलेट्स पुनरोद्धार योजना के तहत एक दिवसीय कृषक गोष्ठी आयोजित की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह और भाजपा जिला मंत्री सुमन बिंद की मौजूदगी में किसानों को दोनों फसलों की उपयोगिता और उत्पादन की वैज्ञानिक विधियों की जानकारी दी गई।

इस दौरान 30 किसानों को मसूर के बीज की मिनी किट निश्शुल्क वितरित की गई। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डा. डीके सिंह और डा. एसके सिंह ने मक्का उत्पादन की उन्नत तकनीकों के बारे में बताया। जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि कृषि निवेश केंद्रों पर गेहूं, जौ, चना, मटर और मसूर के रबी बीज उपलब्ध हैं। किसान बुकिंग के बाद अंगूठा लगाकर बीज प्राप्त कर सकते हैं।