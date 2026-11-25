जागरण संवाददाता, जमानियां (गाजीपुर)। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत जिला सेवायोजन कार्यालय और हिंदू स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें दूर-दराज के गांवों से आए 1500 से अधिक युवाओं ने प्रतिभाग किया। विभिन्न कंपनियों की ओर से साक्षात्कार के बाद 536 युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष जय प्रकाश गुप्ता ने फीता काटकर किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को रोजगार से जोड़ते हुए कहा कि युवाओं के रोजगार से जुड़ने पर ही विकसित भारत का सपना साकार होगा।

रोजगार छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए। उन्होंने युवाओं से सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की, ताकि उन्हें जिले में आयोजित होने वाले रोजगार मेलों की जानकारी मिलती रहे। जिला सेवायोजन अधिकारी गौरव सिंह ने विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण, आउटसोर्सिंग पोर्टल के माध्यम से रोजगार, विदेश में भर्ती के अवसर और करियर काउंसिलिंग के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने युवाओं को बिचौलियों से सावधान करते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है।

वरिष्ठ आचार्य प्रो. अखिलेश कुमार शर्मा शास्त्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल नौकरी उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी है। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर देने के लिए भविष्य में भी रोजगार मेलों का आयोजन किया जाना चाहिए।

रोजगार मेले में 25 से अधिक कंपनियों ने प्रतिभाग किया। कंपनियों ने आठवीं, हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, आइटीआइ, डिप्लोमा, स्नातक और परास्नातक योग्यताधारी युवाओं का साक्षात्कार लेकर चयन किया। चयनित युवाओं को 12 हजार से 35 हजार रुपये प्रतिमाह तक के वेतन पर रोजगार मिला।