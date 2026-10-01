गाजीपुर में कनेक्शन कटने के बाद भेजा 1.11 लाख रुपये बिजली बिल का नोटिस, आयोग ने किया निरस्त

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्थायी रूप से विच्छेदित विद्युत कनेक्शन के बकाये को लेकर वर्ष 2022 में जारी 1.11 लाख रुपये के नोटिस को निरस्त करने का आदेश दिया है। बुधवार को दिए फैसले में आयोग ने विद्युत विभाग की ओर से सेवा में कमी मानी, हालांकि परिवादी द्वारा नए कनेक्शन की जानकारी छिपाने के कारण एक लाख रुपये हर्जाना व मानसिक प्रताड़ना के लिए मांगी गई राशि देने से इन्कार कर दिया। आयोग ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड-प्रथम को नोटिस निरस्त करने की कार्रवाई दो माह में पूरी करने का निर्देश दिया है।

उपेंद्र नाथ राय निवासी सुरवत कासिमाबाद ने अपने नाम के विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित कराने के लिए 22 दिसंबर 2008 को निर्धारित शुल्क 934 रुपये जमा किया था। इसके बावजूद विभाग की ओर से एक नवंबर 2022 को 1,11,188 रुपये बकाया दर्शाते हुए नोटिस जारी किया गया। नोटिस समाप्त कराने के लिए विभागीय स्तर पर कार्रवाई न होने पर छह जून 2023 को आयोग में परिवाद दाखिल किया गया।