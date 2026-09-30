जागरण संवाददाता, (मिर्जामुराद) वाराणसी। ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से बलरामपुर चीनी मिल के लिए 200 टन से अधिक वजनी वाला वेसल (वैक्यूम बायलर) लेकर निकला 308 पहिए वाला ट्रेलर बुधवार को अपरान्ह राजातालाब स्थित एनएच 19 हाईवे के बाद रखौना-हरहुआ रिंगरोड पर पहुंच गया।

रिंगरोड स्थित गंजारी स्टेडियम, हरहुआ, संदहा हाेते हुए यह ट्रेलर गाजीपुर निकल जाएगा।करीब 100 फीट लंबे और लगभग सात मीटर चौड़े ट्रेलर को रिंगरोड पर ले जाने के लिए मोहनसराय हाईवे से उसे विपरीत लेन (उत्तरी दिशा) पर कर रखौना स्थित रिंगरोड तक लाया गया।