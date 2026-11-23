जागरण संवाददाता, गाजीपुर। रविवार सुबह शहर कोतवाली क्षेत्र के टाड़ा तड़बनवा स्थित निजी मकान में छात्र का शव पंखे से बेडशीट के सहारे लटकता मिला। स्वजन उसे देखने पहुंचे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। जंगीपुर थाना क्षेत्र के सरौली उर्फ पहेतिया गांव निवासी रमेश चंद मरदह ब्लॉक में ग्राम पंचायत सचिव हैं।

उनका 21 वर्षीय पुत्र कृष्णकांत कुमार भारती गाजीपुर पीजी कॉलेज में बीएससी तृतीय वर्ष का छात्र था। वह पिछले 10 वर्षों से शहर के टाड़ा तड़बनवा स्थित अपने निजी मकान में भाई-बहन के साथ रहकर पढ़ाई कर रहा था। छठ पर्व पर परिवार के अन्य सदस्य पैतृक गांव गए थे। कृष्णकांत भी गांव गया था, लेकिन तीन दिन पहले ही शहर लौट आया था।

रविवार सुबह करीब 10 बजे तक जब उससे संपर्क नहीं हो सका और कई बार फोन करने पर भी जवाब नहीं मिला तो पिता रमेश चंद और चाचा रामनंद उसे देखने मकान पर पहुंचे। मुख्य दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद थी। काफी प्रयास के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो स्वजनों ने एक बच्चे को दीवार फांदकर अंदर भेजा। उसके दरवाजा खोलने पर स्वजन कमरे में पहुंचे तो कृष्णकांत पंखे से बेडशीट के सहारे लटका मिला। स्वजनों ने उसे नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी।