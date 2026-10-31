अयोध्या से लौट रही बोलेरो को बस ने मारी थी टक्कर, गाजीपुर के तीन श्रद्धालुओं की मौत और 13 घायल

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। अयोध्या में दर्शन-पूजन कर घर लौट रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो पिकअप को रामघाट बाईपास हाईवे पर रोडवेज बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। गुरुवार को हुए इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। घायलों को वाराणसी के बीएचयू सहित विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे की खबर मिलते ही गांवों में शोक की लहर दौड़ गई।

सभी श्रद्धालु 28 अक्टूबर को बोलेरो पिकअप से अयोध्या दर्शन-पूजन के लिए गए थे। शुक्रवार को संत लक्ष्मण दास के यहां आयोजित भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान रामघाट बाईपास हाईवे पर रोडवेज बस ने उनकी गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी।

हादसे में भैरोपुर निवासी सावित्री राजभर (60), सुरेश प्रजापति (60) और रायपुर निवासी कैलाश चौहान (60) की मौत हो गई। तीनों के गांवों में मातम पसरा है। वहीं, घायलों के स्वजन अलग-अलग अस्पतालों में पहुंचकर उनका हाल जान रहे हैं।