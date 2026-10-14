वाराणसी एयर शो: गाजीपुर की अंधऊ हवाई पट्टी बनी वायुसेना का अस्थाई स्टेशन, चिनूक और मिग-17 भरेंगे उड़ान

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। वाराणसी में वायुसेना के स्थापना दिवस पर 22, 23 और 25 अक्टूबर को प्रस्तावित एयर शो के मद्देनजर अंधऊ हवाई पट्टी भी सैन्य गतिविधियों का केंद्र बन गई है। यहां वायु सेना का अस्थाई स्टेशन बन गया है। यहां वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की जा रही है। 15 से 27 अक्टूबर तक आसपास के गांवों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी।

वायुसेना के 75 -100 अधिकारी-कर्मचारी यहां रहेंगे। यहां चिनूक व मिग-17 लड़ाकू सहित आधा दर्जन लड़ाकू विमान यहां आएंगे। चारों तरफ उच्च क्षमता की लाइटें लगाई जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से कवर किया जा रहा है। एयरपोर्ट के आसपास मांस की दुकानें रहेंगी बंद भारतीय रक्षा संपदा विभाग की जमीन पर बनी अंधऊ हवाई पट्टी का निर्माण वर्ष 1941-42 में किया गया था। 15 अक्टूबर से यहां वायु सेना के अधिकारी पहुंचेंगे। यहां से लड़ाकू विमान उड़ान भरकर गंगा घाटों पर अपनी ताकत दिखाएंगे। पुलिस और प्रशासन ने अंधऊ, ईनरवा, विराईच और चकहुसान गांवों के ग्रामीणों से सहयोग की अपील की है।

एयरपोर्ट के दो से तीन किलोमीटर के दायरे में मांस की दुकानें बंद रहेंगी, ताकि पक्षियों के विमानों से टकराने का खतरा कम किया जा सके। मवेशियों और पालतू जानवरों को खुला नहीं छोड़ने तथा पतंगबाजी से दूर रहने को कहा गया है।