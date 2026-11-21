जागरण संवाददाता, गाजीपुर। पजीकृत निर्माण श्रमिकों और पात्र अनाथ बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का अवसर है। वाराणसी के करसड़ा स्थित अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छह और नौ में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

कक्षा छह में 140 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा, जबकि कक्षा नौ में उपलब्ध सीटों के अनुसार चयन होगा। इसके लिए पांच जनवरी 2027 की शाम पांच बजे तक ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 31 जनवरी को सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक आयोजित होगी।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि आवेदन यूपीबीओसीडब्ल्यू डाट इन पोर्टल पर किया जा सकता है। आफलाइन आवेदन सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, सिकंदरपुर मोड़ शास्त्रीनगर, जिला प्रोबेशन कार्यालय, बीएसए कार्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय और विद्यालय से नि्श्शुल्क प्राप्त होंगे। भरे हुए आवेदन सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय या विद्यालय में जमा करने होंगे।

पात्रता के लिए निर्माण श्रमिक का 30 अक्टूबर 2026 तक कम से कम तीन वर्ष का नवीनीकृत पंजीयन होना जरूरी है। श्रमिक परिवार के अधिकतम दो बच्चे आवेदन कर सकते हैं। कक्षा छह के लिए जन्मतिथि एक मई 2015 से 31 जुलाई 2017 और कक्षा नौ के लिए एक मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच होनी चाहिए।