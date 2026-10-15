गाजियाबाद में हापुड़ रोड और पुराने बस अड्डे पर आवाजाही बंद, सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे पर ट्रैफिक अलर्ट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शुक्रवार को गाजियाबाद दौरे के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए हापुड़ रोड पर यातायात बंद रखा जाएगा।

पुराने बस अड्डे चौराहे पर भी वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी। वहीं एनएच-नौ पर भी मुख्यमंत्री के आवागमन के दौरान कुछ देर के लिए यातायात रोकने की तैयारी है। इससे शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान निर्माणाधीन पुराने बस अड्डे का निरीक्षण प्रस्तावित है। यहां चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति और परियोजना की स्थिति का जायजा लिया जाएगा। पुराने बस अड्डे के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के साथ यातायात प्रबंधन को लेकर भी पुलिस सतर्क रहेगी।