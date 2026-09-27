गाजियाबाद में हवा का हिसाब-किताब होगा और सटीक, वेव सिटी में 3 करोड़ का प्रदूषण मॉनिटर शुरू; 7 इलाकों पर नजर

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। लोनी के वेद विहार व गोविंदपुरम के बाद वेव सिटी में भी करीब तीन करोड़ की लागत से प्रदूषण मापक यंत्र शुरू हो गया है। अब यहां के लोगों को भी हवा की स्थिति के बारे में भी पता चल सकेगा।

इसके साथ ही अब प्रदूषण मापक यंत्र सात क्षेत्रों में हो गए हैं। वहीं, रविवार को वेव सिटी का एक्यूआइ 102 और जिले का एक्यूआइ 56 दर्ज किया गया। जिले में इंदिरापुरम, लोनी, वसुंधरा, संजयनगर, वेद विहार व गोविंदपुरम में प्रदूषण मापक यंत्र लगे हुए थे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) अभी लोनी, मोदीनगर और खोड़ा में एक-एक प्रदूषण मापक यंत्र लगाने का कार्य कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि प्रदूषण मापक यंत्र इंस्टाल करने का कार्य किया जा रहा है। जल्द ही सभी यंत्रों को शुरू कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में कुल 10 प्रदूषण मापक यंत्र हो जाएंगे। इससे उन क्षेत्र के लोगों को भी प्रदूषण का कारण पता चल सकेगा।

प्रत्येक पर तीन करोड़ का बजट हो रहा खर्च प्रत्येक प्रदूषण मापक यंत्र पर करीब तीन करोड़ का बजट खर्च किया जा रहा है। यानी तीन और प्रदूषण मापक यंत्र पर नौ करोड़ खर्च किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि ये मापक यंत्र विदेश से मंगाए जाते हैं इसीलिए अधिक खर्चा आता है। इन्हें लगाने का कार्य सीपीसीबी कर रहा है।