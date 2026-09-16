गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर-3F की गलियों में छंटेगा अंधेरा, खराब स्ट्रीट लाइटें बदलने का काम शुरू

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। वैशाली सेक्टर-3 एफ ब्लाक की गलियों में महीनों से खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को नगर निगम ने बदलवाना शुरू कर दिया है।

कई गलियों और पार्क में लाइट लगा दी गई हैं। लोगों को अंधेरे से होने वाली परेशानी पर दैनिक जागरण ने बीते शनिवार के अंक में वैशाली सेक्टर-3एफ में न साफ पानी और न ही पथ पर प्रकाश, लाेग परेशान शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था।

अंधेरे से बढ़ गई थीं चोरी की घटनाएं वैशाली में स्ट्रीट लाइटों को लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। चार से पांच खंभों पर नगर निगम की टीमों ने लाइटें लगा दी हैं। आरडब्ल्यूए के सदस्य अवधेश ने बताया कि तिकाेना पार्क, गली नंबर 678 की सभी लाइटें ठीक कर दी गई हैं।

इसके अलावा अन्य गलियों में भी स्ट्रीट लाइटों को नगर निगम अधिकारियों ने बदलवाया है। उन्होंने बताया कि गलियों में अंधेरा होने के चलते चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं। कुछ घरों से चोर मोटर चोरी कर ले गए थे। इससे दहशत बनी हुई थी।