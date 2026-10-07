बस से सामान भेजने वाले सावधान, त्योहारों से पहले राज्य कर विभाग का बड़ा एक्शन; बसों में चेकिंग तेज

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। बसों या अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट में माल भेजा तो राज्य कर विभाग कार्रवाई करेगा। त्योहार के सीजन में इस जरिये बिना बिल के माल एक से दूसरे शहर भेजा जाता है। इसे देखते हुए सचल दल इकाइयों और एसआइबी को अलर्ट किया गया है। अधिकारियों ने बीते महीने भी पांच बसों में चेकिंग के दौरान लाखों का बिना बिल का माल पकड़ा था।

नवरात्र और दिवाली पर हर ट्रेड में भारी बिक्री होती है। ऐसे में त्योहार से पहले अलग-अलग उत्पादों का स्टाक करना शुरू हो जाता है। ई-वे बिल न बनाना पड़े इसके लिए कर चोरी करने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 200 से 300 रुपये देकर माल की ढुलाई करते हैं।