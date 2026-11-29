मदन पांचाल, गाजियाबाद। प्रदेश सरकार ने मां और शिशु को एचआईवी से बचाने की मुहिम तेज कर दी है। इसके लिये गर्भवती की एचआईवी और सिफलिस जांच अनिवार्य कर दी गई है। अभी तक यह जांच अनिवार्य नहीं थी।

एनएचएम निदेशक ने प्रदेश के सभी सीएमओ को जांच के लिये सख्त निर्देश दिये हैं। निर्देश सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में लागू होंगे।

सभी गर्भवती महिलाओं की एचआईवी जांच के निर्देश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) उत्तर प्रदेश ने उच्च जोखिम (हाई रिस्क/एट रिस्क) वाली गर्भवती महिलाओं में एचआईवी और सिफलिस की तीसरी तिमाही अथवा प्रसव के दौरान दोबारा जांच (रिपीट स्क्रीनिंग) सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवल द्वारा प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में मां से शिशु में एचआईवी और सिफलिस के संचरण को समाप्त करने के लक्ष्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने पर जोर दिया गया है।

सभी अस्पतालों में मिल रही नि:शुल्क जांच सुविधा पत्र के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के दिशा-निर्देशों के तहत मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के आईसीटीसी व पीपीसीटीसी केंद्रों के अलावा वीएचएसएनडी और पीएमएसएमए दिवसों पर एचआइवी व सिफलिस की नि:शुल्क जांच की सुविधा दी जा रही है।