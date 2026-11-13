यूपी चुनाव से पहले बड़ा एक्शन, अब घर-घर जाकर वोटर लिस्ट चेक करेंगे BLO; लापरवाही बरती तो नपेंगे अधिकारी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा शुक्रवार को गाजियाबाद में पहुंचे।

यहां पर उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के निर्देश दिए। इसके लिए बीएलओ को प्रत्येक घर पर जाने के लिए कहा गया है। खासतौर पर जिले की महिलाओं, युवाओं, दिव्यांगजन, बुजुर्गों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है या नही इसका सत्यापन अवश्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माध्यम से उनके अभिभावकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए कहा है, इसके लिये सभी स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जाए। 15 नवंबर तक मांगा गया है प्रमाण पत्र उन्होंने कहा कि यह भी चेक कर लिया जाए की किसी व्यक्ति का नाम दो जगह मतदाता सूची में शामिल न हो, यदि ऐसा है तो संबंधित व्यक्ति का नाम एक जगह मतदाता सूची से हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीएलओ प्रत्येक घर पर जाकर यह सुनिश्चित कर लें कि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से न रह जाए।