जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए जिले में 64 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी गई।

केंद्र निर्धारण समिति की मंजूरी के बाद सूची को परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों को लेकर चल रही प्रक्रिया पूरी हो गई है।

57 हजार विद्यार्थी परीक्षा में होंगे शामिल

इस बार जिले में करीब 57 हजार विद्यार्थी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें हाईस्कूल के करीब 27 हजार और इंटरमीडिएट के 30 हजार से अधिक परीक्षार्थी हैं।

पंजीकरण के आंकड़ों के अनुसार, दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। हाईस्कूल में करीब 13 हजार छात्राएं और इंटरमीडिएट में लगभग 17 हजार छात्राएं पंजीकृत हैं। इस तरह दोनों कक्षाओं में करीब 30 हजार छात्राएं परीक्षा देंगी। वहीं छात्रों की संख्या करीब 27 हजार है।

55 आपत्तियों का किया गया था निस्तारण परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया के तहत पहले प्रस्तावित सूची जारी की गई थी। जिले में प्रस्तावित केंद्रों को लेकर विद्यालयों, विद्यार्थियों और अभिभावकों से आपत्तियां मांगी गई थीं। माध्यमिक शिक्षा विभाग को करीब 70 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। इनमें से 55 आपत्तियों का निस्तारण किया गया।

इसके बाद जिला स्तरीय समिति की संस्तुति पर एक अतिरिक्त केंद्र शामिल करते हुए 64 केंद्रों की संशोधित सूची परिषद को भेजी गई थी। 16 नवंबर को संशोधित सूची जारी होने के बाद 21 नवंबर तक दोबारा आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया था। इनके निस्तारण के बाद 26 नवंबर को अंतिम सूची जारी की गई।