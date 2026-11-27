जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग के 15 अधिकारियों के तबादले किए हैं। शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार गौतमबुद्धनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार को गाजियाबाद का नया बीएसए बनाया गया है।

राहुल पंवार को 28 नवंबर 2023 में गौतमबुद्ध नगर का बीएसए नियुक्त किया गया था। इससे पहले वह गौतमबुद्धनगर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर तैनात थे। ओम प्रकाश यादव की बदली जिम्मेदारी वहीं, गाजियाबाद में तैनात रहे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओमप्रकाश यादव को बलिया स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर भेजा गया है। ओम प्रकाश यादव की गाजियाबाद में तैनाती जुलाई 2023 में हुई थी।