गाजियाबाद: इंदिरापुरम की सोसायटी में आवारा कुत्तों का आतंक, महिला को काटकर किया घायल; एक्शन में नगर निगम

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम स्थित शिप्रा रिवेरा सोसायटी में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक ने निवासियों के बीच भारी दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। बुधवार सुबह हुई एक घटना के बाद से पूरी सोसायटी के लोग सहमे हुए हैं। यहां अपने घर के बाहर खड़ी एक महिला पर आवारा कुत्तों ने अचानक पीछे से हमला कर उन्हें बुरी तरह काट लिया।

बुधवार सुबह की घटना और अस्पताल का चक्कर घटना बुधवार सुबह करीब 8 बजे की है। शिप्रा रिवेरा सोसायटी की निवासी प्रीति चौबे अपने घर के बाहर खड़ी थीं। इसी दौरान दो आवारा कुत्तों ने उन पर पीछे से अचानक हमला कर दिया। कुत्तों ने महिला को कई जगह काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

हमले के तुरंत बाद परिजन और स्थानीय लोग उन्हें इलाज के लिए इंदिरापुरम स्थित अस्पताल ले गए। हालांकि, डॉक्टरों ने प्राथमिक स्थिति देखने के बाद इलाज करने से मना कर दिया। इसके बाद परिजन घायल महिला को इलाज के लिए नोएडा स्थित अस्पताल ले गए, जहां उनका उपचार कराया गया।

डिलीवरी बॉयज ने भी आने से किया इनकार हमले के बाद से पूरी सोसायटी में डर का माहौल है। सुरक्षा को लेकर चिंतित निवासियों ने बताया कि स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि महिलाओं और बच्चों ने डर के मारे घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। केवल निवासी ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन सामान डिलीवर करने वाले डिलीवरी बॉयज भी सोसायटी के अंदर आने से मना करने लगे हैं।

70 से 80 लोग बन चुके हैं शिकार: एओए अध्यक्ष सोसायटी के अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) के अध्यक्ष शिशिर कानूनगो ने बताया कि सोसायटी में आवारा कुत्तों का आतंक कोई नई बात नहीं है। इससे पूर्व में भी लगभग 70 से 80 निवासियों को कुत्ते काट चुके हैं और वे घायल हुए हैं।