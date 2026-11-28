विनीत कुमार, गाजियाबाद। देश की सुरक्षा के लिए खतरा सिर्फ चीन में बने सीसीटीवी कैमरों से ही नहीं, बल्कि मेड इन इंडिया के नाम पर बेचे जा रहे उन कैमरों से भी है, जिनका सॉफ्टवेयर चीनी कंपनियों पर निर्भर है।

इन कैमरों में इस्तेमाल होने वाले एप के जरिये लाइव फुटेज चीनी तकनीकी कंपनियों के रिमोट क्लाउड सर्वर तक पहुंचने की आशंका है। ऐसे में कैमरे भले ही भारत में बने हों, लेकिन उनकी तकनीक और डाटा का नियंत्रण चीन के हाथों में होने की आशंका ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है।

कौशांबी में पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर संवेदनशील स्थानों की निगरानी करने वाले जासूसी नेटवर्क के पर्दाफाश के बाद प्रदेश में ऐसे सभी कैमरों की जांच कराई जा रही है। संवेदनशील प्रतिष्ठानों में लगे कैमरों की होगी जांच प्रदेश के सुरक्षा विभाग ने पुलिस अधिकारियों को पत्र भेजकर संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में पहले से लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इसमें सरकारी भवनों, हवाई अड्डों, सीमा क्षेत्रों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, लॉजिस्टिक हब और महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अधिकारियों से कैमरों की निर्माता कंपनी, तकनीकी व्यवस्था और उनसे जुड़े सुरक्षा जोखिमों की जानकारी जुटाकर आवश्यक कार्रवाई करने और इसकी आख्या उपलब्ध कराने को कहा गया है। चीनी चिपसेट पर रोक, सॉफ्टवेयर से जारी खतरा केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में सीसीटीवी कैमरों के लिए आवश्यक मानक लागू किए थे। इसके तहत कैमरों में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण कलपुर्जों के मूल स्रोत का खुलासा, साइबर सुरक्षा परीक्षण और अनधिकृत रिमोट एक्सेस से सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया।