जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बिजली उपभोक्ताओं को दिसंबर में राहत मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने दिसंबर 2026 के बिजली बिलों के लिए फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएएस) की दर -3.32 प्रतिशत निर्धारित की है।

इससे जिले के करीब 11.87 लाख बिजली उपभोक्ताओं के बिलों में सरचार्ज की राशि कम होगी। खास बात यह है कि इसका लाभ घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक समेत सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मिलेगा। तीनों जोन में 600 करोड़ रुपये से अधिक का असेसमेंट जिले में विद्युत निगम के तीनों जोन में हर महीने करीब 600 करोड़ रुपये से अधिक का करंट असेसमेंट तैयार होता है। जोन-एक में लगभग 150 करोड़, जोन-दो में 150 करोड़ और जोन-तीन में करीब 300 करोड़ रुपये का मासिक असेसमेंट है।