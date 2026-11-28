लक्ष्य चौधरी, गाजियाबाद। जिले में ‘नो पीयूसीसी-नो फ्यूल’ व्यवस्था लागू करने की कवायद अब आगे बढ़ती दिख रही है। पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाने की जिम्मेदारी अब यूपी-सिडको (उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड) को सौंपी गई है।

जिले के 143 पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाए जाएंगे। पहले यह काम परिवहन विभाग के माध्यम से कराया जाना था, लेकिन शासन स्तर पर हुए निर्णय के बाद जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। कैमरों से होगी पीयूसीसी की वैधता की जांच एएनपीआर कैमरों के जरिये पेट्रोल पंपों पर पहुंचने वाले वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन होगी। इसके बाद वाहन की पहचान कर उसके प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) की वैधता जांचने में मदद मिलेगी।