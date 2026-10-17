साहिबाबाद : भूमि विवाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता की हत्या, 280 वर्ग गज प्लॉट के लिए चली गोली; 4 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एमएमएक्स माॅल के पास बैंक्वट हाल की भूमि पर काटी गई काॅलोनी में प्लाॅट के विवाद में शुक्रवार शाम मारपीट के दौरान लाइसेंसी रिवाॅल्वर से चली गोली लगने से युवक की मौत हो गई।

प्लाॅट हिन्दू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी की पत्नी के नाम है। प्लाॅट के बराबर में पड़े 280 वर्ग गज को लेकर विवाद है। घटना के समय पिंकी चौधरी के कार्यकर्ता साफ-सफाई कर रहे थे। इस मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

चार आरोपितों को गिरफ्तार किया आरोप है कि मौके पर पहुंचे दूसरे पक्ष से मारपीट के दौरान गोली चली। पुलिस शव पोस्टमार्टम को भेजकर मामले की जांच में जुटी है। मारपीट में आरोपित के हाथ व पैर में फ्रेक्चर हुआ है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित पक्ष ने आरोपितों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने चार आरोपितों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

दोनों के बीच प्लॉट का कैसा था विवाद? पुलिस के मुताबिक, कुलभूषण शर्मा नामक व्यक्ति का बैंक्वट हाॅल था। कुछ समय पहले उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी नोमिता शर्मा ने इस भूमि पर प्लाॅटिंग की है। दो साल पहले हिन्दू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने अपनी पत्नी के नाम 180 वर्गगज का प्लाॅट खरीद था।

प्लाॅट के पास 280 वर्ग गज का दूसरा प्लाॅट है। पिंकी चौधरी 280 वर्गगज के प्लाॅट को ग्रीन बेल्ट बताते हैं, जबकि नोमिता शर्मा उस भूमि को अपना प्लाॅट बताती हैं। इसे लेकर काफी समय से विवाद चल है। मोहन नगर में इसी स्थान पर चली थी गोली। जागरण कैसे शुरू हुआ दोनों के बीच विवाद? शुक्रवार को पिंकी चौधरी का बेटा सूर्या, दिल्ली गोकलपुरी संजय काॅलोनी निवासी आयुष और गोलू के साथ प्लाॅट की साफ-सफाई करा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान नोमिता शर्मा, राहुल साहनी, नरेश अरोड़ा, राहुल शर्मा और अन्य वहां पहुंचे।

उन्होंने प्लाॅट की साफ-सफाई करने से मना किया। इसे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। सूर्या का आरोप है कि मारपीट करते समय राहुल साहनी ने हथियार निकाल कर सीधी फायरिंग कर दी। गोली आयुष के जाकर लगी।

वारदात के बाद आरोपित हुए फरार वारदात के बाद कुछ आरोपित मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस घायल आयुष को उपचार के लिए नरेंद्र मोहन अस्पताल लेकर पहुंची। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा गया है।

आरोपित पक्ष का एक युवक घायल उधर, आरोपित पक्ष का राहुल साहनी घायल है, उसे दो जगह फ्रेक्चर आया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसे अस्पताल में पुलिस हिरासत में रखा गया है। इसके साथ ही मामले में तीन अन्य आरोपितों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दावा- रिवाॅल्वर छीनने के दौरान चली गोली आरोपित राहुल ने पुलिस काे बताया है कि वह प्लाॅट की पैमाइश कराने गया था। सूर्या और उसके साथियों ने उनपर हमला कर उसकी रिवाल्वर छीनने का प्रयास किया। मारपीट में उसे गंभीर चोट आई। इस दौरान ट्रिगर दबने से गोली आयुष को लग गई।