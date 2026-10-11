साहिबाबाद में 50000 का इनामी वाहन चोर मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपित पर दर्ज हैं गैंगस्टर समेत करीब सौ मामले

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। लिंक रोड थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने सयुंक्त कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद 50 हजार के ईनामी अंतर्राज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वहां चोर के दोनों पैरों में गोली लगी है पुलिस ने वहां चोर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है आरोपित के खिलाफगैंगस्टर समेत 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। आरोपित लिंक रोड और थाने ठाणे रूप मामलों में फरार चल रहा था।

एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि क्राइम ब्रांच और लिंक रोड पुलिस सूर्यनगर चौराहे पर चेकिंग कर रही थी। तभी एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार आती दिखाई दी। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो कार सवार ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी।

दूसरा साथी मौके से फरार बदमाश ने वहां से भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें बदमाश के दोनों पैरों में गोली जा लगी। जिससे वह घायल होकर वहीं गिर गया। पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया।

पुलिस पूछताछ मे बदमाश ने अपना नाम मेरठ लोसड़ी गेट समर गार्डन निवासी फरमान बताया। एसीपी साहिबाबाद में बताया कि घायल बदमाश को उपचार कितनी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपचार के बाद कल उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।

