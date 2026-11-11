एक पैर रेलिंग पर और हाथ में सिगरेट... 6ठी मंजिल से गिरकर युवक की दर्दनाक मौत, 8 दिन पहले बना था पिता

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन में सोमवार देर रात फ्लैट की बालकनी पर खड़ा युवक छठी मंजिल से नीचे आ गिरा। आसपास मौजूद लोगों ने युवक को अस्पताल में पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस का कहना है कि युवक नशे की हालत में संतुलन बिगड़ने से नीचे गिरा है। मंगलवार को युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

अमरोहा का रहने वाला था युवक

पुलिस के मुताबिक राजनगर एक्सटेंशन स्थित ओरा काइमेरा सोसायटी निवासी 32 वर्षीय अंकित चौहान मूल रूप से अमरोहा के नौगांव सादात थानाक्षेत्र के गांव सादपुर निवासी थे। अंकित चौहान प्राइवेट बैंक में नौकरी करते थे।

कुछ दिन पूर्व उनकी नौकरी छूट गई थी। उनके आंगन में आठ दिन पूर्व ही बेटे की किलकारी गूंजी थी। सोमवार देर रात करीब 11 बजे वह फ्लैट की बालकनी पर खड़े थे। एक पैर उन्होंने रेलिंग पर रखा हुआ था।