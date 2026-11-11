एक पैर रेलिंग पर और हाथ में सिगरेट... 6ठी मंजिल से गिरकर युवक की दर्दनाक मौत, 8 दिन पहले बना था पिता
गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में ओरा काइमेरा सोसायटी में एक युवक छठी मंजिल से गिरकर मर गया। पुलिस के अनुसार, ...और पढ़ें
HighLights
गाजियाबाद में युवक छठी मंजिल से गिरकर मृत पाया गया।
नशे में रेलिंग पर सिगरेट पीते हुए संतुलन खो बैठा।
अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन में सोमवार देर रात फ्लैट की बालकनी पर खड़ा युवक छठी मंजिल से नीचे आ गिरा। आसपास मौजूद लोगों ने युवक को अस्पताल में पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस का कहना है कि युवक नशे की हालत में संतुलन बिगड़ने से नीचे गिरा है। मंगलवार को युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
अमरोहा का रहने वाला था युवक
पुलिस के मुताबिक राजनगर एक्सटेंशन स्थित ओरा काइमेरा सोसायटी निवासी 32 वर्षीय अंकित चौहान मूल रूप से अमरोहा के नौगांव सादात थानाक्षेत्र के गांव सादपुर निवासी थे। अंकित चौहान प्राइवेट बैंक में नौकरी करते थे।
कुछ दिन पूर्व उनकी नौकरी छूट गई थी। उनके आंगन में आठ दिन पूर्व ही बेटे की किलकारी गूंजी थी। सोमवार देर रात करीब 11 बजे वह फ्लैट की बालकनी पर खड़े थे। एक पैर उन्होंने रेलिंग पर रखा हुआ था।
अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया
इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह नीचे आ गिरे। स्वजन और सोसायटी के लोग उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर गए जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद के मुताबिक शुरूआती जांच में सामने आया है कि घटना के समय अंकित नशे में थे।
वह रेलिंग पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वह छठी मंजिल से नीचे आ गिरे। उन्हें संजय नगर स्थित यशोदा अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
यह भी पढ़ें- गाजियाबाद सोसायटी में नशे में धुत युवकों और गार्डों के बीच मारपीट, जांच में जुटी पुलिस
यह भी पढ़ें- गाजियाबाद की बदलेगी तस्वीर, NH-09 पर 2.84 करोड़ से बनेगा भव्य प्रवेश द्वार; जारी हुआ टेंडर