नेशनल हाईवे बना ऑटो स्टैंड! NH-9 पर रोज लग रहा भीषण जाम, बेबस दिखे गाजियाबाद के लोग; ट्रैफिक पुलिस मौन

आशुतोष गुप्ता, साहिबाबाद। एनएच-9 पर लगातार लग रहे जाम से आम आदमी परेशान है लेकिन दो जिलों की यातायात पुलिस को इससे फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा लगाता है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि ऑटो चालकों का राज चलता है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि यहां की हकीकत बयां कर रही है।

एनएच-9 ऑटो चालकों की मनमर्जी से जाम लग रहा है और लोग इससे परेशान हो रहे हैं, लेकिन यह समस्या पुलिस को दिखाई नहीं दे रही है। हाइवे पर कई प्वाइंट्स पर पुलिसकर्मियों की तैनाती तो है लेकिन वह ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते जबकि आम वाहन चालक के चालान करते हैं। जाम लगने की स्थिति में ये मूकदर्शक बने रहते हैं।

दैनिक जागरण की टीम ने बृहस्पतिवार को एनएच-9 पर पड़ताल की तो रोड इंजीनियरिंग के साथ जाम का मुख्य कारण ऑटो चालकों का बेतरतीब वाहन खड़ा करना दिखाई दिया। ऑटो ड्राइवर बने परेशानी की वजह एनएच-9 पर नोएडा सेक्टर 62 कट और इंदिरापुरम साया गोल्ड सोसायटी के सामने ऑटो चालक सबसे अधिक परेशानी का सबब बन रहे हैं। यहां ये लोग बेलगाम हैं, इन पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। ऑटो चालकों की मनमर्जी के कारण पूरा मार्ग घिर जाता है और वाहन चालकों को निकलने में दिक्कत होती है।

सेक्टर 62 कट पर करीब 200 मीटर पहले से ऑटो चालकों की लाइन शुरू होती है और कट को ये लोग पूरी तरह से घेरे रहते हैं। कट पार करने के बाद भी यही हाल है। ऑटो चालकों कई-कई लेन में खड़े होकर जाम लगाते हैं। वहीं साया गोल्ड के पास रोडवेज बसों को बेरिकेडिंग के भीतर खड़ा कराया जाता है लेकिन इसके बाहर ऑटो चालक मार्ग को घेरे खड़े रहते हैं।

इन दोनों स्थानों पर यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती तो की गई है लेकिन, इनकी मौजूदगी का कोई लाभ लोगों को नहीं मिल रहा। पुलिसकर्मियों का खौफ ऑटो चालकों में नहीं दिखाई देता। पुलिस कभी ऑटो को मार्ग से हटाती भी है तो ये दोबारा मार्ग घेरकर जाम लगाते हैं।

यही हाल इंदिरापुरम की तरफ कनावनी कट और ठीक इसके विपरीत नोएडा में छिजारसी कट का भी है। यहां भी पुलिस की जगह ऑटो चालकों का साम्राज्य चलता है और उनकी मनमानी से आम आदमी जा से जूझने का मजबूर है।