विनीत कुमार, गाजियाबाद। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) पर पैदल सड़क पार करने के दौरान होने वाले जानलेवा हादसों को रोकने के लिए नए डिजाइन की रेलिंग लगाई जाएंगी। इससे रेलिंग पर चढ़ना बंद हो जाएगा।

यह रेलिंग लगने के बाद फुटओवर ब्रिज के जरिए ही सड़क पार करना संभव होगा। एनएचएआई और ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के बीच हुई बैठक में तय किया गया है कि नोएडा सेक्टर-62 के आसपास दो किमी के दायरे में डीएमई पर नए डिजाइन की रेलिंग लगाई जाए।

आने वाले दिनों में सभी स्थानों पर नए डिजाइन की रेलिंग लगाई जाएगी। डीएमई पर इस तरह की रेलिंग लगाई जाएगी। फोटो: जागरण रेलिंग पर चढ़ना लगभग असंभव होगा कई बार लोग जल्दबाजी या जानकारी के अभाव में मौजूदा रेलिंग पर चढ़कर एक्सप्रेसवे पार करने की कोशिश करते हैं, जिससे हादसे होते हैं। इसे देखते हुए नई रेलिंग को इस विशेष डिजाइन में तैयार किया जाएगा कि उस पर चढ़ना लगभग असंभव हो। यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो आगे चलकर एक्सप्रेसवे के अन्य संवेदनशील हिस्सों में भी इसी तरह की रेलिंग लगाई जा सकती है। इससे एक्सप्रेसवे पर हादसों पर रोक लगेगी।

जहां हुआ हादसा, वहां कराई बैरिकेडिंग सोमवार को बागू के पास हुए हादसे ने एक बार फिर एक्सप्रेसवे पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। हादसे के बाद एहतियातन मौके पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि फिलहाल कोई भी व्यक्ति पैदल सड़क पार करने का जोखिम न उठा सके।