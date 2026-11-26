जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन की ऑफिसर सिटी-1 नित्या होम्स सोसायटी में आवारा कुत्तों का आतंक लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है।

23 नवंबर को सोसायटी परिसर में टहल रही एक महिला पर आठ से 10 आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। कुत्तों से बचने के लिए महिला स्विमिंग पूल की बाउंड्री पर चढ़ गईं।

इस दौरान दूसरी महिला ने किसी तरह कुत्तों के झुंड को वहां से भगाया। हमले में घायल महिला को उपचार के लिए यशोदा अस्पताल ले जाया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

Ghaziabad: Rajnagar Extension की Officer City 1 सोसायटी में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक महिला पर किया हमला। 😰🐕🚨 https://t.co/rMmuW8zEyD — Greater Noida West (@GreaterNoidaW) November 26, 2026

कुत्तों के हमले में महिला घायल

घायल महिला के पति स्वर्ण गर्ग के मुताबिक, कुत्तों के हमले में उनकी पत्नी को चोटें आई हैं। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के साथ एंटी रेबीज समेत अन्य इंजेक्शन लगाए गए हैं।

घटना के बाद उन्होंने सोसायटी प्रबंधन, आरडब्ल्यूए और नगर निगम को शिकायत देकर कुत्तों की समस्या के समाधान की मांग की थी। साथ ही घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मांगा था।

एओए अध्यक्ष आशीष अवस्थी का कहना है कि सोसायटी में कुत्तों के लिए फीडिंग प्वाइंट भी बनाए गए हैं। नगर निगम की टीम शिकायत पर कुत्तों को पकड़ने आती है, लेकिन नसबंदी के बाद उन्हें दोबारा सोसायटी में छोड़ दिया जाता है।