गाजियाबाद NDRF कैंप में विजयादशमी की धूम, जवानों ने की शस्त्र पूजा; ढोल-नगाड़ों के साथ निकाली भव्य झांकी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दशहरा के मौके पर मंगलवार को एनडीआरएफ के अफसरों और जवानों ने हथियारों की पूजा की। यह बटालियन देश ही नहीं विदेशों में भी आपदा राहत एवं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। जवानो को आपदा राहत अभियान संचालित करने को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इसी क्रम में मंगलवार को कमला नेहरू नगर स्थित 8वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), गाजियाबाद परिसर में विजयादशमी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा, उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।इस अवसर पर प्रातःकाल विधिवत शस्त्र पूजन किया गया। रावण के पुतले का दहन इसके उपरांत बैंड-बाजे एवं ढोल-नगाड़ों के साथ माता रानी की भव्य झांकी निकाली गई। जिसमे वाहिनी के समस्त अधिकारीगण, रेस्क्यूअर, उनके परिवारजन एवं बच्चे उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुए। सायंकाल रावण के पुतले का दहन भी किया जाएगा, जो बुराई पर अच्छाई तथा असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है।