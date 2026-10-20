गाजियाबाद के बाजारों का सूरतेहाल, ग्राहक हो चाहे दुकानदार...अतिक्रमण से सभी का हाल बेहाल 

अभिषेक सिंह, गाजियाबाद। त्योहार के अवसर पर बाजारों में अतिक्रमण के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से ग्राहकों को खरीदारी में भी दिक्कत हो रही है।

इससे पहले भी कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद बाजार में अतिक्रमण की समस्या से लोगों को राहत नहीं मिल सकी है। त्योहार आते ही बाजार में खरीदारी के लिए रौनक बढ़ गई है। लेकिन, इसी के साथ अतिक्रमण की समस्या भी गंभीर होने लगी है।

लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी शहर के प्रमुख बाजारों गांधी नगर, घंटाघर, तुराब नगर, चौपला बाजार, डासना गेट बाजार, गोल मार्केट, कविनगर में दुकानदारों द्वारा सड़क और फुटपाथ तक सामान फैलाने तथा अस्थायी ठेलियों के खड़े होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रहे लोगों को कई जगह पैदल चलने तक की जगह नहीं मिल रही है। इससे बाजारों में जाम की स्थिति बन रही है। लोगों को हो रही दिक्कतें बाजारों में दुकानों के बाहर कपड़े, सजावटी सामान, बर्तन और अन्य उत्पाद रखे जाने से फुटपाथ घिर गए हैं। मजबूरी में राहगीरों को सड़क पर चलना पड़ता है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी होती है।